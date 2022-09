Dans le rétro : Munich 1972, quand le monde olympique bascule, en direct, dans la terreur

Que réclament les assaillants ? Sur le papier transmis, un message : " l’organisation palestinienne septembre noir exige qu’avant 9 heures le régime militaire israélien libère 236 détenus révolutionnaires dont les noms sont indiqués sur les pages ci-jointes ". Rien de moins qu'une libération de prisonniers, donc. Et exigée par l'organisation palestinienne "Septembre Noir ", un groupe aux groupe aux actions spectaculaires et radicales.

Les hommes parlent, dans un communiqué envoyé aux différentes rédactions de pays arabes, de colonisation israélienne, de tortures contre 3 millions de Palestiniens, de manque d’humanité. " La victoire temporaire des Israéliens dans leur conquête de la Palestine ne leur donnera jamais le droit de représenter la Palestine occupée à un rassemblement mondial tel que les jeux olympiques ".

Petit retour en arrière. Depuis plus de vingt-cinq ans déjà, le Proche-Orient est en pleine ébullition. En 1967, la guerre de Six jours est une victoire éclatante pour Tsahal, l’armée israélienne. Israël, attaqué, parvient à conquérir le Sinaï égyptien, le Golan syrien, la Cisjordanie et surtout Jérusalem-Est — symbole fort —. La déflagration dans le monde est totale. Après 6 jours, les armées de la coalition des pays arabes déclarent forfait. Elles sont laminées.

Peu après, à l’ONU, on vote la résolution 242. Et on exige le retrait par Israël des territoires occupés. Ce qui devrait entraîner la reconnaissance de l’État Hébreux par les pays arabes. Israël refuse. Côté Palestinien, on va alors se braquer. L’OLP (" Organisation de Libération de la Palestine ") est fondée en 1970. Un combat pour la cause palestinienne est mené par cette organisation politique et paramilitaire (dont fait partie le Fatah de Yasser Arafat). Ce combat pour un État palestinien indépendant passera aussi par les Fedayin, qui mèneront des actes terroristes (détournement d’avion, attaques à la bombe…).

Parmi ces groupes de Fedayin, il y a " Septembre Noir ". Notez que ce dernier, composé d’une centaine de combattants, est désapprouvé par l’OLP.