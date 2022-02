Dans le rétro : les "casus belli" dans l’Histoire, ou quand les guerres se cherchent un prétexte…

La deuxième guerre mondiale a commencé, nous le savons, avec l’invasion de la Pologne par le régime hitlérien. Mais saviez-vous que le motif de l’invasion allemande était… bidon ?

En mai 1939, Hitler souhaitait continuer sur sa lancée et annexer la ville – et son " corridor " – de Dantzig, lieux rattachés à la Pologne suite au traité de Versailles et où vivaient de nombreux Allemands. Les puissances alliées, France et Royaume-Uni, n’ont cette fois pas laissé passer l’agression.

Le " casus belli ", c’est l’incident de Gleiwitz. 31 août 1939. Six soldats nazis et douze criminels détenus en camp de concentration, déguisés en Polonais, traficotent un émetteur radio dans la petite ville de Gliwice (alors située du côté allemand, et appelée Gleiwitz). Le but : diffuser un message en polonais appelant à la rébellion de la minorité polonaise de la région. Aussi appelé " opération Himmler ", l’incident se solda par la mise à mort des 12 prisonniers déguisés en Polonais et le début de la propagande nazie. Le lendemain, " la campagne de Pologne " commença…