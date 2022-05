Dans le rétro : "Kasparov vs Deep(er) Blue", il y a 25 ans, la machine mettait l’homme en échec

Il y a un quart de siècle, Kasparov est le roi de l’échiquier. Plusieurs fois champion du monde, numéro 1 mondial, il est considéré -et encore de nos jours- comme un des meilleurs joueurs de la discipline de tous les temps. Depuis une vingtaine d’années, les calculateurs et autres ordinateurs sont de plus en plus puissants.

Le progrès dans le domaine semble infini. Pourtant, notre star russe du damier ne compte pas se laisser faire. Lui qui aurait un jour déclaré que "l’ordinateur ne sera jamais plus fort que l’homme" va retenter le coup. L’année précédente, en février, il avait déjà affronté Deep Blue, superordinateur conçu par IBM. Il l’avait emporté. Une partie perdue, deux nulles et trois gagnées.

La machine était déjà un fameux morceau pourtant. Pouvant calculer jusqu’à 200 millions de positions par seconde, Deep Blue collaborerait avec 256 processeurs fonctionnant en parallèle. Des centaines de milliers de parties de grands maîtres y avaient été enregistrées – dont celles de Kasparov lui-même-. Bref, une belle base (de données). Mais l’ordinateur est un calculateur, pas un stratège. Pour 1996, l’honneur reste sauf.

Mais l’année suivante, les ingénieurs d’IBM se mettent à fanfaronner à nouveau : ils ont accouché de Deeper Blue. Une espèce de Deep Blue 2.0… Deux fois plus puissant que son prédécesseur.

Voilà d’ailleurs la bête :