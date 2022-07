Dans le rétro : il y a dix ans, le monde scientifique mettait la main sur le "boson de Higgs", véritable Graal des physiciens

Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, nous avions repris la comparaison de l’étendue neigeuse. Dans un article édifiant (que nous vous invitons à relire ici), nous citions le physicien John Ellis. "Imaginons que tout l’univers est rempli d’un champ de neige parfaitement identique en tout point de l’univers". Notre fameux boson, dans son "champ de Higgs", serait tel le flocon de neige qui rend visible un champ de neige.

" Avec des skis, vous traversez "le champ de Higgs" très rapidement. Telle une particule qui n’a pas de masse et se propage à la vitesse de la lumière comme un photon. Le photon n’interagit pas avec le "champ de Higgs". Il n’a donc pas de masse. Si l’on se déplace avec des raquettes, on s’enfoncera légèrement dans la neige, on se déplacera plus lentement qu’un skieur. C’est comme une particule qui interagit avec le champ et acquiert une masse et va dès lors plus lentement que les particules qui se déplacent "à ski", autrement dit, celles qui n’ont pas de masse".

Et celui-ci de poursuivre son voyage : "Enfin, avec de simples chaussures, on s’enfonce beaucoup plus profondément. Donc on interagit beaucoup avec la couche de neige. Dès lors, on acquiert une masse plus importante. On se déplace en conséquence encore plus lentement que les particules en raquettes et a fortiori que celles en ski ". Le boson de Higgs, ici comparé à des flocons de neige est "donc d’une particule élémentaire dont l’interaction avec les autres particules détermine la masse "expliquait le physicien.