Bientôt, des " cartels " verront le jour au nord du pays. Les " gros partis " prenant sous leur aile une autre formation, généralement plus extrême, dans le but d’engranger plus de votes. La Volksunie (nationalistes flamands) s’étant désintégrée en 2001, deux partis s’étaient formés. L’aile gauche donna Spirit, l’aile droite la N-VA. On verra alors, souvenez-vous, dans les années 2000, fleurir les cartels sp.a-Spirit et CD&V-N-VA. Dans ce dernier, après la victoire phénoménale d’Yves Leterme en 2007, verra son petit protégé nationaliste prendre une ampleur gigantesque après la dissolution du cartel en 2008…