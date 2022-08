À l’heure des grandes manœuvres et de la guerre en Ukraine : l’axe Pékin-Moscou, une relation parfois contrariée

En 2001, Russie et Chine vont créer " l’Organisation de coopération de Shangaï " (OCS), une alliance avec des pays d’Asie Centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan). Le but premier : lutter, dans ces pays, contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme religieux (" les trois fléaux ", selon Pékin). Ce " groupe de Shangaï " va s’ouvrir à l’Inde et au Pakistan il y a cinq ans et se rapprocher de l’Iran depuis 2018. L’instance est désormais aussi un espace de coopération économique et commercial. Et le Kremlin de jubiler, l’organisation intergouvernementale regroupe à présent 40% de la population mondiale (et 21,6% du PIB mondial).