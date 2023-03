Dans le résumé de l’actu rock de la semaine : Roger Waters refusé par l’Allemagne, Maneskin en Belgique et Metallica en nouveauté !

Metallica a présenté le 3e extrait de l’album 72 Seasons. Les musiciens ont partagé dans des vidéos séparées la batterie, la basse et le chant de ce nouveau morceau "If Darkness had a son".

De la nouveauté aussi pour Extreme, 15 ans après l’album précédent ! Le groupe de Boston sortira " Six " le 9 juin et propose déjà un premier extrait intitulé "Rise".

Ed Sheeran sortira "-" (Substract) , le dernier venu de sa décennie d’albums aux thèmes mathématiques - le 5 mai 2023.

Le leader du groupe belge K’s Choice, Sam Bettens, dévoile sa vie dans un nouveau livre, All I Am (ou Ik Ben en néerlandais), prévu pour ce mois de mars.

Roger Waters devrait-il se contenter de faire la musique et éviter tout commentaire sur l’actualité politique ? Certains le pensent, à tel point qu’il vient de voir un de ses concerts déprogrammés à Francfort en Allemagne.

Parlons solidarité aussi ! Dave Grohl a cuisiné pendant 16h d’affilée pour préparer des repas pour 500 sans-abri impactés par les tempêtes de neige en Californie. U2, de son côté, est monté sur scène à Londres avec le groupe ukrainien Antylia.

Et puis, le guitariste Joe Walsh et le bassiste Timothy B. Schmit des Eagles se sont associés au batteur Matt Sorum et au chanteur country Blake Shelton pour reprendre le classique "I Won’t Back Down" de Tom Petty avec un groupe de femmes qui a échappé aux lois talibanes en Afghanistan et qui s’est réfugié au Pakistan.

Rappelons qu‘un appel aux dons est lancé par le Consortium 12.12 et Médecins sans Frontières, un mois après les séismes dévastateurs en Syrie et en Turquie.

Saluons aussi la mémoire de François Hadji-Lazaro, leader du groupe Pigalle et des Garçons Bouchers, décédé à l’âge de 66 ans ainsi que celle de Steve Mackey, bassiste du groupe Pulp et producteur de groupes tels que Florence + The Machine ou Arcade Fire, décédé à l’âge de 56 ans.

Enfin, retrouvez ici des images de Maneskin en concert chez nous et le compte rendu de la soirée !