"Dans le regard" de Danièle Denisty, la maman de Nafissatou Thiam : "Certaines critiques sur ma fille me choquent"

Double championne olympique en titre, championne du monde et d'Europe de l'heptathlon, Nafi n'échappe pas pour autant aux critiques. Et à écouter les dires de sa maman, certaines critiques font davantage mal à l'entourage que d'autres : "Parfois c'est choquant. La dernière fois, le titre de "Sportive de l'année" se jouait entre Nafi et Nina Derwael parce qu'elles avaient toutes les deux une médaille d'or olympique. Finalement, c'est Nina qui a été choisie. Quelqu'un a quand même dit que Nafi aurait dû faire une épreuve en plus pour espérer gagner le trophée, de la natation par exemple. Si elle avait gagné cette épreuve après, elle avait une chance. C'était aberrant. J'avais envie de lui répondre que quand on gagne un heptathlon olympique, on ne sait plus marcher pendant des jours après."

La maman s'est également épanchée sur les objectifs, parfois placés trop haut par le grand public : "On ne peut pas gagner tout le temps. Même avec la meilleure volonté du monde, même quand on fait partie des meilleures. Mais bon, il y a des critiques qui font plus mal que d'autres. La fois où elle avait eu une médaille d'argent et que tous les médias avaient titré que c'était un "échec". Une médaille d'argent ce n'est pas un échec. Enfin, pour moi ça ne l'est pas en tout cas..."

Une belle conclusion pour clore un entretien empli de sagesse.