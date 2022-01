Dans le quotidien de Jimmy Tateur souffrant de polycantelouphilie...

Jimmy Tateur souffre de polycantelouphilie, il ne peut s’empêcher de prendre des voix qui correspondent à des situations qu’il vit au quotidien. La vie de Jimmy Tateur est fortement impacté par son comportement : "C’est quelque chose que je ne contrôle pas, c’est plus fort que moi, ça me vient tout de suite, comme ça, mais je tente vraiment de me maitriser..."

Dans l’intimité, cela devient de plus en plus compliqué pour sa compagne Chantal. Elle décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire appel à un prêtre exorciste…

Serait-ce la rédemption pour Jimmy ?