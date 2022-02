Dans le Queens à New York, un tour du monde culinaire

Le Queens, l'un des cinq grands quartiers de New York, "a la population la plus diverse du pays, avec plus de 100 origines" différentes et autant de cuisines, explique Robert Sietsema, critique gastronomique pour le magazine en ligne Eater.com.

Il suffit de prendre la ligne 7 du métro qui traverse cet arrondissement, le plus vaste de la ville, pour plonger dans un festival de saveurs, d'arômes, de textures et de produits exotiques.

Ici, dans ce "World's Borough" (l'un des surnoms du Queens), entre l'East River et Long Island, des restaurants du Sud-Est asiatique, égyptiens ou yéménites cohabitent avec une incontournable cuisine mexicaine et des arepas colombiennes. Sans oublier la paella espagnole, la moussaka grecque ou l'"entraña", ce savoureux steak de viande typique en Uruguay et en Argentine.

Et malgré la pandémie de Covid-19, la liste s'allonge. En février, selon Eater.com, quatre nouveaux restaurants vont ouvrir : un turc, un hongkongais, un singapourien et un italien.