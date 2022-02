Dans le quartier des Marolles, la librairie Météores défend sa littérature

La librairie Météores se distingue aussi (et surtout) par sa sélection de livres. On y trouve bien sûr des romans, de la poésie, des bandes dessinées et des ouvrages de sciences humaines, mais derrière la juxtaposition de titres en tous genres se devinent les convictions littéraires et politiques des deux frères. “C'est plus une sélection qui suit nos envies, ce qui nous anime. Mais dire exactement ce que c'est, j'aurai du mal à le faire” avoue Timour. “Je pense qu'on le sent quand on fait le tour de la librairie”. Un coup d'œil sur quelques titres donne une idée du programme : des essais sur le féminisme, la décolonisation, les luttes sociales ou l'économie, des romans de Bukowski et de Dostoïevski, ainsi que des livres de philosophie, matière qu'ils ont tous les deux étudiée à l'université.