Dans le port d’Edimbourg, la renaissance de pianos abandonnés

Dans un grand magasin désaffecté près du port d’Edimbourg, Tim Vincent-Smith passe la main à l’intérieur d’un piano à queue et pince délicatement les cordes tendues. Le musicien va remettre en état cet instrument abandonné, comme il l’a déjà fait avec des centaines d’autres.

Sa vocation est née alors qu’il vivait à Paris il y a 20 ans. Il travaillait à la librairie anglophone Shakespeare and Company, au bord de la Seine, un lieu aimé par des générations d’écrivains, dont Ernest Hemingway.

Le propriétaire l’envoyait chercher des planches de bois dans les décharges locales pour fabriquer des étagères, des bancs et des lits pour les employés de passage. Tim Vincent-Smith était souvent stupéfait par la qualité des pianos qui étaient jetés.

A Edimbourg, le musicien et son équipe de bénévoles ont déjà sauvé des centaines de pianos, abandonnés par leurs propriétaires voulant gagner de la place dans leur maison.

Une fois remis en état, ces pianos sont proposés à l'"adoption". Ceux qui sont irréparables sont transformés en œuvres d’art ou en meubles.

"J’ai découvert qu’il y avait des tas de pianos qui partaient à la décharge et j’ai commencé à fabriquer des meubles – un siège de fenêtre et un genre de lit en hauteur avec un escalier – et puis les pianos ont continué à arriver", raconte-t-il à l’AFP.

Il s’est alors rendu compte que beaucoup étaient encore "en assez bon état". Avec un ami musicien, Matthew Wright, ils ont décidé de fonder "Pianodrome", afin d’en sauver le plus grand nombre possible.

"Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver un beau piano ancien qui a une bonne mécanique et un bon son, et avec lequel il est agréable de jouer", dit-il. "La meilleure chose qui puisse arriver à un vieux piano est de trouver une nouvelle maison".