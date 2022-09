Dans "le pays de l'Ourthe", coup de pouce à cinq entrepreneurs qui économisent l'énergie

En avril dernier le GAL, Groupe d'Action Locale "Pays de l'Ourthe" lançait un appel à projet à des petites et moyennes entreprises sur ses sept communes (Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux), en matière d'économies d'énergie. Quinze entreprises ont rentré des projets et cinq ont été retenus pour recevoir un coup de pouce financier. Kris De Man et son épouse ont lancé leur hôtel restaurant dans le village de Palenge Durbuy juste avant le premier confinement. Impossible de tout rénover d'un coup de baguette magique mais les économies d'énergie sont toujours au cœur de leurs projets. " On doit montrer l’exemple ", explique Kris. Le prochain chantier c'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur une partie du toit de l'établissement... Et cet été, les De Man n’ont eu aucun problème d'approvisionnement en eau, grâce au puits qu’ils ont aménagé. Olivier Lesage et son épouse sont fleuriste à Bomal. Leur magasin est notamment équipé d'une pompe à chaleur et, récemment, les Lesage ont aussi mieux isolé leur façade résultat : "même par rapport à la saison chaude que l’on vient de connaître, la canicule ", constate Olivier Lesage, " on a des économies d’énergie notamment avec la pompe à chaleur qui refroidit et qui tourne moins que précédemment ! " Valérie Anselme est kinésithérapeute à Rendeux. Elle a voulu soigner l'environnement pour ses patients, pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques ," le bâtiment a été complètement isolé ! " , conclut-elle. La menuisier Derenne à Vaux-Chavanne et la Maison d'hôtes Druyard à Wéris sont aussi lauréats d'un appel à projets qui sera renouvelé en févier 2023.