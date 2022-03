Dans le nouveau monde du travail, faire une pause dans sa carrière professionnelle devient un atout

Maladie, burn-out, deuil, congés parentaux, changement de carrière… Les raisons de mettre en suspens sa carrière sont multiples et parfois indépendantes de notre volonté. Mais lorsqu'il s'agit de retourner sur le marché du travail, comment expliquer au recruteur ce "trou dans le CV" ?

Selon une étude à grande échelle menée par Censuswide aux côtés du réseau social professionnel LinkedIn, sur plus de 22.000 travailleurs et 4.000 managers du monde entier, plus de la moitié ont déjà fait une pause dans leur carrière professionnelle. Parmi eux, les femmes mettent plus fréquemment leur carrière entre parenthèses. Près de 64% d'entre elles ont interrompu leur carrière pour un congé parental, médical ou pour des raisons de santé mentale.

Jusqu'ici, les arrêts de carrière pour prendre soin de soi, travailler sur des projets personnels ou dédier son temps à de l'humanitaire n'étaient pas recommandés car mal perçus par la hiérarchie.