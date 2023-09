Dans le nord de la Syrie, les maisons à coupole risquent de disparaître

Du fait de l’exode provoqué par la guerre, la région a perdu ses maçons traditionnels et leur savoir-faire transmis depuis des générations. Issa Khodr, un fonctionnaire de 58 ans, qui a fui la guerre pour se réfugier au Liban voisin, est l’une des rares personnes qui savent encore bâtir de telles maisons. "J’ai moi-même appris ce métier à l’âge de 14 ans, car dans nos villages, chaque fois que quelqu’un voulait bâtir une maison en terre, tous les autres habitants l’aidaient", affirme-t-il à l’AFP depuis la plaine de la Békaa, frontalière de la Syrie. "Aujourd’hui, en raison de la guerre, les maisons sont en train de disparaître et notre métier aussi", dit-il.

C’est dans la Békaa où se concentrent une grande partie des réfugiés syriens qu’une ONG libanaise, Arcenciel, a eu recours à ses services pour recréer ces maisons traditionnelles. "C’est une architecture vernaculaire écologique, construite avec un seul matériau, la brique de terre crue, recyclable à souhait, isolante et qui filtre les odeurs", explique à l’AFP l’architecte libanais Fadlallah Dagher, qui a collaboré au projet.

"On suppose que cette technique est née au néolithique, il y a environ 8000 ans, et s’est répandue dans le Nord-Est syrien et en Anatolie", ajoute-t-il. Il souligne que "ces maisons en pain de sucre sont construites sans aucun échafaudage, car dans le nord de la Syrie il n’y a pas beaucoup d’arbres et donc peu de bois de construction". L’architecte indique que le but de l’atelier vise à apprendre aux réfugiés syriens cette technique, "dans l’idée que, lorsqu’ils rentreraient dans leur pays dévasté, sans ressources, ils pourraient construire eux-mêmes leurs maisons".