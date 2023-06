Dans le no man’s land de Chypre, des chouettes à la rescousse des agriculteurs

Projet pilote d’une initiative menée depuis dix ans par l’ONG BirdLife Cyprus et le gouvernement chypriote grec, Déneia accueille désormais entre 20 et 50 chouettes effraies et leurs poussins. Ces rapaces, d’une trentaine de centimètres, sont reconnaissables à leur masque en forme de cœur, leur plumage laiteux mais aussi leur appétit monstre : ils dévorent chacun jusqu’à 5000 rats et souris par an.

Ces derniers prolifèrent dans le no man’s land en l’absence d’activité humaine, saccageant les cultures d’agriculteurs qui ont longtemps répliqué avec du raticide très nocif pour l’environnement et la santé. Certains, explique un responsable gouvernemental, utilisaient même des produits interdits dans l’Union européenne, introduits illégalement depuis la partie nord de Chypre, occupée par la Turquie.

L’objectif de la réintroduction des chouettes effraies est donc double, explique Martin Hellicar, directeur de BirdLife Cyprus : inciter les agriculteurs à délaisser les raticides tout en relançant la population des chouettes effraies à Chypre. Leurs populations sont en baisse dans toute l'Europe.