Dans le Midwest, une année "catastrophique" pour les récoltes après des mois sans pluie

Sur les 1600 hectares environ de la ferme Tucker, à Venango (Nebraska), "on n’a pu en moissonner que 200 à peu près" cette année, explique Rachel Tucker. Du blé, essentiellement "mais une bonne partie du reste a grillé au soleil". La sécheresse a aussi attiré les sauterelles, qui menaçaient de s’en prendre aux fleurs que cultivent aussi les Tucker. L’agricultrice a acheté des mantes religieuses pour s’en débarrasser, avec succès.

Si l’Ouest américain est en situation de stress hydrique depuis plusieurs années, il faut remonter à 2012 pour trouver trace d’un épisode similaire dans le Midwest. "C’est pire" qu’il y a dix ans, assure Rachel Tucker.

Son mari, dont le grand-père cultivait déjà ces terres, dit que cela n’a pas été "si mauvais depuis les années 30".

Même son de cloche un peu plus au sud, à Scott City, dans l’ouest du Kansas. "Je parlais à des fermiers plus âgés ce matin. Des septuagénaires, des octogénaires. Et ils disaient qu’ils n’avaient jamais rien vu de pareil. Donc c’est assez catastrophique", résume Marc Ramsey, dont la famille plante et récolte ici depuis près de 100 ans. Le paysan n’a pas vu de précipitations significatives depuis la dernière semaine de juillet. "Cinq centimètres de pluie", dit-il, "c’est tout ce que nous avons eu cette année".

"C’est ce qui est peut-être un peu différent des années 2010, 2011 et 2012", estime Rex Buchanan, de la Commission géologique du Kansas. "Il semble que quand la pluie s’arrête, elle s’arrête complètement."