Dans le Midwest, au centre des Etats-Unis, un break à Kansas City (Missouri) en compagnie du groupe Fred Wickham Caravan

The Fred Wickham Caravan est encensé par la critique, la presse spécialisée ne tarit pas d’éloges, comme par exemple le magazine No Drepression, qui parle du dernier album comme étant un "... joyau étincelant d'un album... en partie document, en partie tragédie, tout en déchirement" Fred Wickham et Richard Burgess pour le noyau dur de groupe, l’album "Town Without Soul Black" a été enregistré à Muscle Shoals, en Alabama, avec le producteur Jimmy Nutt (The SteelDrivers, Jason Isbell). Composé de chansons très fidèles au courant americana, comme la solitude sur la route ou les relations brisées, l’album contient 10 titres que nous découvrirons ensemble un prochain dimanche dans Route 66.