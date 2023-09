Après avoir longtemps profité du chômage, le plus célèbre des carolos est de retour sur le plateau du Grand Cactus pour annoncer une bonne nouvelle : il a enfin trouvé un emploi. En effet, Fabrizio est désormais prof d’EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ce programme consiste à accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes adultes et à leur proposer un éveil aux multiples dimensions de leur développement. Comment appréhende-t-il son nouvel emploi ? Fabrizio nous fait une démonstration dans Le Grand Cactus !