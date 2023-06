"Dans le film de ma vie" : Louis Bertignac regarde en arrière en chanson dans un nouvel album

Dans le 6/8, Bruno Tummers nous présente le nouvel album biographique de Louis Bertignac Dans le film de ma vie, un album très rock et très années 70.

Il nous avait proposé l’an dernier une biographie dans laquelle il racontait notamment l’aventure Téléphone, ses liens avec les Rolling Stones, ou encore son aventure et sa collaboration avec Carla Bruni.

Louis Bertignac prolonge cette biographie avec son nouvel album Dans le film de ma vie, et une très bonne idée de pochette qui mêle le Bertignac de maintenant avec celui des années 70-80.

Le film de ma vie est aussi le titre d’une des chansons de l’album, au son très Beatles. Une chanson dans laquelle il raconte son parcours.

On trouve dans cet album le son Bertignac, avec du rock, du blues et quelques parties en guitare acoustique. Un album qui n’est pas d’une très grande modernité, très référencé années 60 et 70, et c’est sans doute ce que son public attend.