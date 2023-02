Dans le couple, hommes et femmes n’utilisent pas leur argent de la même façon.

Ce phénomène n’est pas anodin. Si le couple se sépare, celui qui a acheté le véhicule ou les appareils électroniques repartira avec, sauf si les deux conjoints sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Cela prouve bien que toutes les dépenses ne se valent pas au sein du couple pour Lucile Quillet, journaliste et autrice de l'essai "Le prix à payer : ce que le couple hétérosexuel coûte aux femmes" (Les Liens Qui Libèrent, 2022).

"Les dépenses réalisées au sein des couples sont fortement genrées."

"Les femmes vont par exemple davantage investir dans l'alimentaire et le ménager tandis que les hommes vont privilégier les dépenses plus "valorisantes" telles que l'achat d'une voiture, de meubles ou d'équipements électroniques. Or, lors d'une séparation, ce sont les biens "durables" et non "périssables" que l'on inclut dans l'addition", avait-elle expliqué.