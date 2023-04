Dans le Condroz, le superbe potager d’un jardin à la française

Le jardin tout en netteté auquel Isabelle et Didier consacrent l’essentiel de leur temps libre conjugue couleurs et saveurs. A gauche de la parcelle en terrasse à la française, place aux innombrables rosiers et à la longue plate-bande de vivaces. De l’autre côté, le terrain emmuré est le verger. Il abrite le rucher et le four à pain aux murs garnis par des rosiers grimpants et des arbres fruitiers palissés.