Dans le Colorado, enfin de l'eau en abondance pour les amateurs de rafting

Cette ressource en abondance ravit Corey Coker, qui embarque des touristes sur la rivière Arkansas depuis plus de 10 ans. "Cela n'a pas l'air trop terrible ici", relève-t-il en référence au débit calme de la rivière à cet endroit, "mais quand vous êtes plus bas vers les rapides, ce niveau d'eau rend la chose beaucoup plus impressionnante". Lorsque la vallée se resserre, le flot accélère et ce qui ressemblait à un long fleuve tranquille se transforme en torrent de montagne.

L'instructeur crie ses directives à son équipage de touristes, agrippés au gros radeau gonflable, par-dessus le brouhaha des turbulences aquatiques, pour les faire pagayer tantôt vers l'avant tantôt vers l'arrière afin d'éviter tel rocher ou passer au-dessus d'un autre.

Chaque franchissement de rapides est l'occasion pour les rameurs d'être aspergés de plein fouet par une eau glaciale, rappelant qu'elle n'était peut-être encore que de la neige quelques heures auparavant, comme celle recouvrant des sommets visibles au loin.

"C'est une très bonne année pour l'eau, pas d'inquiétude à ce propos", confirme Mark Hammer, patron de The Adventure Company à Buena Vista, bourg au pied des Rocheuses. Le niveau "ne devrait pas monter trop haut et devrait nous permettre d'avoir une très longue saison" de rafting, se satisfait-il.