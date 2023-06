Dans le cinéma belge, les femmes sont toujours sous-représentées

Si les conclusions définitives et détaillées de l’étude ne paraîtront qu’à l’automne 2023, sur le site du collectif Elles Font Des Films, les premières analyses se veulent optimistes. Comme le soulève Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel : "En dix ans, seule une femme avait reçu l’aide 2ème collège. Mais depuis plusieurs années maintenant, c’est chaque année qu’une femme reçoit ce soutien."

Une évolution est certes constatable, mais elle n’en reste pas moins extrêmement lente. Selon le Lab français "Femmes de Cinéma", à ce rythme, la parité entre réalisatrices et réalisateurs pourrait être atteinte à l’an 2080 seulement. Une deadline bien trop lointaine, qui motive encore davantage Elles Font Des Films à agir sans délai : "Nous avons passé deux années et demie à réaliser cette étude, plus que nécessaire. Mais deux années et demie sans faire de films. Il est plus que jamais temps d’amorcer la bobine du cinéma de demain."