Dans le ciel du Tadjikistan, le danger constant des tempêtes de sable.

Les particules charriées par les TSP sont loin d'être anodines pour la santé et dans la clinique Sofia de Douchanbé, les patients défilent. En 2022, le Tadjikistan est entré dans le top 10 des pays à l'air le plus pollué, selon la société de surveillance de la qualité de l'air IQAir.

"Les plus grandes [particules fines transportées par les TSP] pénètrent dans l’organisme et se déposent dans les voies respiratoires supérieures tandis que les plus fines pénètrent dans les voies respiratoires inférieures, puis dans les poumons, le cœur et d'autres organes", explique le docteur Faïçal Sakhraï.

D'après l'O, 80% de la population tadjike est exposée aux niveaux les plus élevés de concentrations de particules fines PM2,5.

Autrefois rares, les TSP commencent désormais au printemps et frappent jusqu'à la fin de l'automne, touchant la majeure partie de l'Asie centrale.