Dans le ciel cette nuit, les Quadrantides, première pluie d’étoiles filantes de l’année

Ce sera la première pluie d’étoiles filantes de l’année : ce sont les Quadrantides, appelées aussi les Bootides. Elles sont nettement moins connues que les Perséides, véritables stars des étoiles filantes. Et pourtant, elles sont plus intenses, on devrait pouvoir en observer entre 80 et 120 par heure. Normalement, elles sont facilement visibles à l’œil nu. Sera-ce le cas cette année ? Ce n’est pas sûr car le ciel risque d’être peu dégagé et la lune est presque pleine.