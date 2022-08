Dans le cactus, Sum vous explique pourquoi tant de Bruxellois quittent la capitale

2021, année record pour Bruxelles, 45.000 Bruxellois se sont expatriés vers la Flandre et la Wallonie. Sum ne comprend pas cette tendance et cherche des explications dans Le Cactus.

Mais pourquoi tant de Bruxellois partent de Bruxelles ?

Premièrement, arrêtons-nous sur le prix du logement à Bruxelles. Certains deux pièces à Bruxelles sont au prix d’une maison de luxe dans le Borinage.

On imagine aisément que les Bruxellois néerlandophones s’expatrient majoritairement vers la Flandre tandis que les Francophones vont tantôt en Flandre, tantôt en Wallonie.

Il y a, probablement, très peu de néerlandophones se disant : "tiens et si j’allais m’installer à Marcinelle ?"

Les confinements successifs ont aussi poussé les Bruxellois à chercher des maisons avec des espaces verts, une cour, un jardin. La dernière fois que certains Bruxellois avaient vu de l’herbe, c’était lors d’un trafic avec un dealer.

Les gens qui sont restés enfermés dans des appartements avec 3-4 enfants n’en peuvent plus et veulent plus d’espace. Le vrai miracle, c’est que certains parents étant restés enfermés avec 3-4 enfants aient toujours 3-4 enfants. Avoir des enfants, c’est comme avoir des paires de chaussures, il y a toujours un moment où tu te dis : celle-là, je n’aurais peut-être pas dû !

Pour revenir sur le cas de Bruxelles, bien qu’il y ait un exode vers les entités fédérées, la population à Bruxelles ne cesse de croître. Si la population augmente, c’est parce qu’il y a des Wallons et des Flamands qui vont s’installer à Bruxelles. Pour Sum, "Ils sont complètement dingues. Dans le même temps, on n’a jamais vu autant de gens dans les hôpitaux psychiatriques. Coïncidence ? Je ne crois pas."

Bruxelles, notre belle capitale, la capitale de l’Europe, on y va, on y vient, on y vit.