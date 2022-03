Dans le Brabant wallon, la salle de concert Zik-zak ressuscite le rock avec son programme énergique

Et enfin, pour clôturer le dernier week-end du mois de mars, deux soirées endiablées : The Entrepreneurs, groupé danois de rock explosif le 25/03. Définies comme bruyantes par le Zik-Zak, leurs chansons sont aussi des variations expérimentales qui abordent les sous-genres présents dans la discipline rock, comme le punk, le grunge ou le post-rock. Le 26/03, la soirée est dédiée à ZZ Top avec le groupe Fuzz Top et leurs covers. Pour leur Official tribute to ZZ Top, c’est un show comme on s’imagine qui aura lieu sur scène : barbes, costumes et chorégraphies seront au rendez-vous.

D’autres concerts sont prévus dans les mois à venir ! L’agenda du Zik-Zak est à consulter en ligne.

Informations pratiques

Zik-Zak

Rue de Tubize, 28

B-1460 Ittre