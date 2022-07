Dans le Bassin de la Sambre, six étudiants engagés pour lutter contre la balsamine de l’Himalaya.

La balsamine de l’Himalaya est néfaste pour l’environnement. Elle prend la place des espèces locales. "Cela a un impact sur les faunes et la flore aquatique. Cela provoque aussi des risques d’inondations. En effet, en hiver, la balsamine de l’Himalaya disparaît complètement. Seules les graines restent dans le sol. Les berges se retrouvent donc à nue. Par conséquent, s’il y a une montée d’eau et que la rivière déborde, l’eau peut plus facilement s’infiltrer, car il n’y a plus rien pour l’absorber", explique Donatienne De Cartier.

Depuis le début du programme d’arrachage de la balsamine de l’Himalaya lancée il y a dix ans par le Contrat de Rivière Sambre & Affluents, la situation s’est améliorée. "Il y en avait beaucoup l’année dernière. Mais cette année, il y a en a moins. Le travail de ces dernières années commence à porter ses fruits. En fait, en deux ou trois années d’arrachage, on arrive à en venir à bout", précise-t-elle. Selon elle, il faudra encore une dizaine d’années pour éradiquer complètement la balsamine de l’Himalaya de nos cours d’eau.