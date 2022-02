Dans la tête de Carlo Ancelotti : comment ses choix relèguent Hazard au second plan

Carlo Ancelotti détient tellement d’options qu’il n’octroie jamais la possibilité au Belge de s’épanouir deux rencontres de suite, et encore moins au même poste. Il a occupé trois places différentes lors de ses trois dernières rencontres : faux attaquant, flanc droit, puis flanc gauche. Difficile de trouver le rythme dans ces conditions. Il y a néanmoins du positif à retenir de ces quelques mois agités pour Hazard : il n’est plus blessé depuis deux mois et demi et ses 25 minutes contre Grenade ont laissé entrevoir une véritable force d’initiative dans son jeu, nettement plus tourné vers l’avant que dans sa période la plus sombre. Assez pour lui assurer du temps de jeu à Villarreal samedi 12 ou face au PSG mardi 15 février ? Impossible à dire : Ancelotti est toujours aussi insondable.