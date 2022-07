Dans la prison de Mons, la situation devient invivable : "170% de surpopulation chez les femmes, 135% du côté des hommes"

Et pour cause, cette promiscuité accrue fait monter la tension. Les détenus sont entassés, font leurs besoins les uns devant les autres, ne s’entendent pas toujours… Les bagarres sont très fréquentes, et les agents en sous-effectif en pâtissent. "Nous sommes censés être 217 agents à Mons et nous sommes actuellement 200. Il y a cinq ans d’ici, avant la régionalisation, nous étions 236", nous confie Mario Parlapiano, président régional de la CSC pour le Hainaut et le Brabant wallon et agent technique à la prison de Mons. "On nous donne des tâches supplémentaires mais la surpopulation est telle qu’on ne sait plus les couvrir. Nous devrions être 5 agents pour gérer 100 détenus. Bien souvent, nous ne sommes que trois. A la fin de la journée, nous sommes sur les genoux, ce n’est plus possible. Le manque d’effectif entraîne l’absentéisme. Au niveau de l’administratif, les dossiers ne suivent pas non plus puisque nous sommes à 105 détenus supplémentaires. Les détenus s’énervent et qui subit en premier ? L’agent qui ouvre la porte. Une bagarre a encore éclaté ce matin."

Pour le directeur de l’établissement, "cela devient difficile d’expliquer aux détenus pourquoi ils sont là si les conditions sont aussi mauvaises." "On a besoin d’agents qui peuvent absorber le stress des détenus qui se retrouvent dans ces conditions."