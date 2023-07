Dans la peau de Youri Tielemans : les superbes images de la caméra placée sur le nouveau joueur d'Aston Villa

Après 5 saisons passées à Leicester, Youri Tielemans a décidé de changer d’air. Bon, il n’est pas parti très loin puisqu’il a rejoint Aston Villa, club situé à à peine une heure du King Power Stadium. Lundi, le Diable Rouge disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs lors d’une rencontre amicale contre Newcastle (3-3). À cette occasion, la Premier League a eu la bonne idée d’intégrer une caméra dans le maillot du joueur belge. De quoi permettre au spectateur de vivre le match de l’intérieur, embarqué avec le joueur.

Ce dispositif génial permet également de se rendre compte de toute la difficulté d’évoluer au plus haut niveau. Tout va plus vite. Dans la vidéo, Tielemans est constamment en mouvement et n’a que très peu de temps pour prendre une décision.

On espère revoir de telles images dans le futur.