Dans la peau d’une tatoueuse : "La machine à tatouer est une extension de moi"

Comment se former ?

Comment devenir tatoueur ? Le seul diplôme demandé est relatif à l’hygiène. Les contrôles, réguliers, concernent les normes d’hygiène, le matériel ainsi que les encres, et sont assortis d’avertissements ou d’amendes. Concrètement, comment apprendre le métier ? "Il y a plein de façons différentes de se former", selon Mab, qui aimerait former quelqu’un dans les années à venir, quand elle se sentira suffisamment à l’aise pour articuler et transmettre son savoir. "La formation traditionnelle, c’est d’avoir un maître d’apprentissage, donc arriver dans un studio avec déjà un book, un portfolio de dessins assez important et un style qui est déjà un peu marqué, ensuite on demande si c’est possible de se faire former. Moi, j’ai essayé de faire ça, mais ça n’a pas du tout marché", s’amuse la professionnelle, se rendant compte que ce qu’elle proposait à l’époque n’était pas dans l’air du temps. "Les gens m’ont reçu de façon très bienveillante, me donnaient des conseils, mais aucun ne me disait 'Viens, je te prends comme apprentie'. Donc vraiment, je me suis formée sur mes copains, sur mes amis, qui ont bien voulu -gentiment- me laisser faire des brouillons sur eux", se souvient Morgann.