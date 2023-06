Dans la peau d’un Redfox, vice champion de Belgique de foot fauteuil

Ce dimanche se tenait la dernière des trois journées du premier championnat et de Coupe de foot fauteuil en Belgique. Si la victoire est revenue aux MEC’s, les Redfox ont pu constater que leur équipe avait énormément évolué depuis leur création il y a deux ans.

En Belgique, le foot fauteuil est une discipline peu répandue. Pendant de nombreuses années, seule l’équipe des MEC’s existait. Mais depuis, deux nouvelles équipes ont vu le jour, Ama jeunesse et les Redfox.

Avec trois équipes et sous l’impulsion de Robin Caudron, coach des Redfox, mais aussi de l’équipe nationale de foot fauteuil, les Redwheels, un championnat est né cette année.

"La mise en place, ça a été beaucoup de travail au début. Il y a les MEC’s qui jouent depuis plus de 20 ans. Il y a les Redfox que j’ai créés il y a deux ans. Et on a réussi à lancer AMA jeunesse cette année. On a décidé ensemble de s’harmoniser autour d’une compétition nationale", explique Robin.

Pendant trois journées, les trois équipes se sont affrontées avec comme objectif de remporter la première Coupe et le premier championnat de Belgique de foot fauteuil.

Ce sont les MEC’s qui se sont emparés des deux titres cette saison et qui espère prolonger l’année prochaine.

Mais attention, car les Redfox voudront bousculer la hiérarchie. Créée il y a deux ans, l’équipe de Robin sous l’impulsion de son fils Iago Caudron, élu meilleur joueur du championnat et Raniery Soto monte en puissance.

"On arrive à rivaliser avec des équipes qui jouent en D1 française. Il y a clairement une évolution", explique Raniery.

Bonne nouvelle, le championnat est reconduit la saison prochaine avec une quatrième équipe.

"Mon souhait est de perdurer et de permettre à la quatrième équipe de s’initier pour perdurer. Et on veut se rapprocher du côté néerlandophone pour pouvoir légitimer l’équipe nationale", conclut Robin.