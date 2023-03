Dans la peau d’un livreur Uber Eats : la face cachée du service de livraison de repas

Bilan de mon premier shift, j’ai parcouru 13 kilomètres pour 14,85 euros et pas un seul pourboire, malgré la pluie. J’ai gagné en moyenne 4,95 euros par livraison. Une maigre somme qui ne m’a pas permis de rembourser mes frais d’équipement.

Les revenus des coursiers fluctuent et reposent sur les commandes des clients. Certains peuvent gagner 500 euros par mois, alors que d’autres vont pouvoir percevoir 1500 euros. "Aujourd’hui, j’ai fait 20 courses, ça revient plus ou moins à une centaine d’euros. J’ai travaillé plus de 9 heures. Ce n’est pas vraiment rentable parce qu’il faut retirer à ça, la taxe et aussi l’essence, parce que je suis véhiculé. Pour moi, la situation se détériore. Avant, il y avait des bonus. Maintenant, il n’y en a plus", regrette un livreur qui travaille depuis l’an dernier.

Le prix des courses a baissé au fil des années, tandis que le nombre de livreurs sur les plateformes a, lui, augmenté. Selon le dernier rapport de Comeos, le nombre de coursiers s’élèverait désormais à 20.000 en Belgique.