Dans la peau d’un candidat du Concours Reine Elisabeth – Episode 1 : la famille d’accueil

À l’occasion de cette deuxième session de violoncelle du Concours Reine Elisabeth, notre baroudeur maison Vincent Delbushaye s’est mis dans la peau d’un candidat pour mieux nous faire découvrir les coulisses de cet évènement.

Dans ce premier épisode, Vincent rentre dans l’intimité d’une famille d’accueil mais il n’est pas le seul candidat à y préparer la première épreuve. La famille accueille déjà un violoncelliste suisse, Christoph Croisé. Pierre et Martine, une des plus anciennes familles d’accueil du Concours, ont le cœur sur la main et font tout leur possible pour que Vincent et Christoph se sentent à l’aise et n’aient qu’à penser à répéter leur programme. Ils les conduisent d’une salle de répétition à l’autre, les maternent au point d’avoir l’impression d’avoir un nouvel enfant chaque année.