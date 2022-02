Dans la moitié des accidents impliquant de l'alcool, la victime n'est pas le conducteur

Alors que la réouverture des boites de nuit se profile, le 18 février prochain, l'Agence wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) veut à nouveau sensibiliser aux risques liés à la conduite sous influence, d'alcool en particulier. A ce titre, elle met en garde que dans un cas sur deux d'accident impliquant un conducteur alcoolisé, celui-ci blesse ou tue d'autres personnes que lui.

L'agence a passé en revue les accidents impliquant de l'alcool au sud du pays entre 2016 et 2020, il en ressort que celui-ci est présent dans au moins un accident corporel sur six (15%) en Wallonie.

"Ces accidents avec conducteur sous influence de l'alcool ont causé chaque année au moins 20 décès, une centaine de blessés graves et un peu plus de 2000 blessés légers. Ces chiffres sont sous-estimés en raison du grand nombre d'usagers non testés dans les circonstances de l'accident. Aussi, il est plus probable d'estimer que le bilan réel est plus proche de 70 tués par an dans les accidents causés par l'alcool", explique l'AWSR dans un communiqué publié mercredi.

Le risque existe dès le premier verre

Les chiffres, qui restent donc sous-estimés, indiquent que 48% des victimes (tués et blessés) sont les conducteurs alcoolisés eux-mêmes, et que 52% des victimes sont des passagers ou des tiers.

"Même si la plupart des conducteurs révélés positifs à l'alcool à la suite d'un accident avaient consommé beaucoup d'alcool (80% d'entre eux avaient bien plus d'un gramme d'alcool dans le sang), il est néanmoins interpellant de constater que 10% d'entre eux n'étaient que légèrement au-dessus de la limite légale (fixée à 0,5 gr/L)", observe en outre l'AWSR.

"Ceci démontre qu'il vaut mieux s'abstenir de consommer de l'alcool en consommant du 0%, plutôt que de se fixer une limite. Le risque d'avoir un accident existe bien dès le premier verre d'alcool", conseille l'agence.

Trois accidents corporels avec alcool sur cinq (59%) sont enregistrés entre le vendredi 16h et le lundi matin (5h59), ressort-il des données de l'AWSR. L'agence constate aussi un pic d'accident le jeudi soir à partir de 17h00, "moment souvent prisé pour les afterworks et fêtes estudiantines".

83% des personnes testées positives à l'alcool sont des hommes

Les jours fériés ressortent aussi des statistiques élevées d'accident avec alcool à savoir le 1er janvier (32%), les 1er et 11 novembre (28-29%), le 1er mai et le 21 juillet (23%), et le15 août (21%).

L'étude révèle en outre que généralement les conducteurs (et piétons) positifs à l'alcool parmi ceux testés sont des hommes (83%) et que la moitié de ces personnes testées ont entre 25 et 44 ans (52%).

La majeure partie des conducteurs sous influence d'alcool accidentés en Wallonie le sont en province de Hainaut (39%), qui est également la province la plus peuplée du sud du pays.