Dans la mode, les stéréotypes de genre émergent dès le plus jeune âge.

Ultime analyse, et non des moindres : la longueur des vêtements. S'il semble évident que garçons et filles de moins de 10 ans devraient pouvoir accéder aux mêmes coupes et formes de chemises et de shorts, il n'en est rien dans la pratique. Loin de là ! "Nous avons empilé et comparé des milliers de shorts pour enfants provenant de chez H&M, Zalando et About You. La différence de longueur est nette : en moyenne, un short pour filles de 30 cm de large est six cm plus court qu'un modèle pour garçons. Et ce, malgré le fait que le corps des enfants ne diffère guère à cet âge (…)."

"Le fait que les shorts des filles soient plus serrés et plus courts est simplement le résultat de la mode et de la socialisation", souligne la spécialiste.

L'étude nous apprend également qu'il est impossible, sinon très difficile, de trouver certains vêtements déclinés avec tel ou tel imprimé comme des chemises de nuit ornées de dinosaures, des jupes à l'effigie du football ou encore des shorts cargo recouverts de licornes.

"Dans la logique de ces marchés, les filles sont avant tout des petites femmes; pour elles, les vêtements doivent plaire. Et les garçons sont censés être tout excepté des 'filles''', conclut Marie-Louise Timcke.