Dans la Marne, un village néolithique découvert après 150 ans de recherches

Les traces d’un habitat pérenne ont été mises au jour cet été dans le vaste site néolithique des Marais de Saint-Gond (Marne), qui offre désormais une image exceptionnellement complète de son organisation sociale, 150 ans après la découverte des premiers silex.

"C’est le dernier morceau du puzzle qui nous manquait", explique Rémi Martineau, chercheur au CNRS, qui a localisé le village avec son équipe. Dans la région des Marais de Saint-Gond, 15 grandes minières (carrières) de silex ont déjà été identifiées sur 450 hectares, ainsi que 135 hypogées – des constructions funéraires collectives souterraines. Cinq allées couvertes mégalithiques, dix polissoirs pour les haches et des champs cultivés par écobuage ont également été localisés depuis la découverte des premiers silex il y a un siècle et demi. Cette nouvelle trouvaille permet de passer un cap dans la compréhension de "l’organisation économique, sociétale et territoriale du Néolithique", poursuit l’archéologue selon qui il n’y a "pas d’équivalent" d’un tel ensemble en Europe.