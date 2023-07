Dans "La Loi d'Alexandre", maître Gérard Jugnot plaide sur La Une !

"Devenu une figure admirée et respectée du barreau, Alexandre voit son existence bouleversée lorsqu’il prend la défense de Julia, une jeune femme accusée d’avoir tué son employeur… et parfait sosie d’une artiste excentrique que l’avocat a aimée 25 ans plus tôt… Julia étant née de père légalement inconnu et la date de sa conception correspondant à celle de l’idylle qu’il a entretenue avec sa mère, Alexandre se persuade que sa jeune cliente est sa fille, ce qu’il ne peut lui avouer sans renoncer à la défendre. Taisant donc à sa cliente les raisons de son engagement à ses côtés, il se démène pour prouver, contre toute vraisemblance, l’innocence de la jeune femme…avant de réaliser que celle-ci souffre de troubles de la personnalité susceptibles d’avoir aboli son discernement, et donc de l’exonérer de toute poursuite pénale. Alexandre ne parvient cependant pas à convaincre Julia d’avouer aux experts la pathologie mentale dont elle est affectée ! "

"La loi d'Alexandre : le portrait de sa mère", à voir ce mardi 25 juillet à 22 heures sur La Une et en replay sur Auvio pendant 7 jours.