Dans la lignée de Champollion, avec Jean Capart, la Belgique fut un phare de l’égyptologie.

Né à Bruxelles en 1877, le jeune homme devient docteur en droit de l’ULB après avoir présenté une thèse sur le droit pénal égyptien ancien ! Car c’est l’égyptologie qui est sa passion. Pour se spécialiser, il n’hésitera pas à voyager.

Son premier article scientifique ayant trait à l’égyptologie paraît en 1896, ce qui lui vaut d’être remarqué par le fameux Gaston Maspero qui, l’année suivante, l’invite à participer au Congrès des orientalistes, à Paris. À cette occasion, Capart présente sa bibliographie exhaustive de l’Égypte.

Après avoir étudié en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, Jean Capart suivra les cours donnés de Maspero à la prestigieuse École du Louvre avant d’entrer aux Musées royaux d’art décoratif et industriel – les futurs Musées royaux d’Art et d’Histoire – en 1899. Il y gravira rapidement les échelons, en devenant le conservateur en chef seize ans plus tard.