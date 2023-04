Dans la forêt du Mexique, des scientifiques traquent les futures épidémies

A la nuit tombée dans une forêt du Yucatan (sud-est du Mexique), le vétérinaire Omar Garcia prélève à la lumière d’une lampe frontale les fluides d’une chauve-souris dans le cadre d’un programme de recherche sur les zoonoses, ces maladies qui passent de l’animal à l’homme, comme peut-être le Covid-19. Prise dans des filets, immobile entre les mains du vétérinaire, la chauve-souris est une espèce considérée comme un réservoir de virus.

Omar Garcia collabore à un programme franco-mexicain de recherche scientifique sur les agents pathogènes zoonotiques (virus, bactéries, parasites) à l’origine de nombreuses épidémies ces dernières décennies en zones tropicales, comme Ebola par exemple. Concernant le Covid-19, les scientifiques estiment largement que la pandémie a démarré parce qu’un animal a transmis le virus à l’humain, probablement sur le marché chinois de Huanan, à Wuhan.

Des chercheurs et des responsables américains défendent toutefois l’hypothèse d’une fuite de laboratoire, ce que la Chine conteste. En tout cas, la menace et les risques n’ont pas disparu : on estime qu’entre 500.000 et 800.000 virus d’origine animale pourraient toucher l’homme.