Dans la famille Chedid il y a Louis, Matthieu, Joseph et Anna

La suite on la connaît, un succès énorme mais assez tardif en 1981 avec Ainsi soit il puis des collaborations avec Souchon, Hardy, Berger, Fugain et beaucoup d’autres. Quand on lui demande de parler de ses débuts Louis se souvient de l’émission Numéro 1 de Maritie et Gilbert Carpentier sur Annie Cordy", où sur une idée du couple, il a dû faire du vélo en chantant sa chanson et Annie Cordy installée sur le cadre. Avouez qu’il y a plus confortable pour une première apparition à la TV.

Son fils Matthieu Chedid né en 1971 à Paris. À 14 ans, il découvre la guitare une nuit dans le grenier des Souchon. C’est David McNeil, ami de son père, qui lui montre les accords principaux, c’est avec les fils Souchon qu’il fera ses premiers groupes. Tout d’abord guitariste il s’illustre aux côtés de groupes comme Tryo, Sinclair, Billy Ze Kick, Les Charts (groupe d’origine de Calogero), De Palmas et des artistes pour qui il compose Johnny Halliday, Vanessa Paradis avec qui il écrira 2 albums Bliss et Divine Idylle. Mais entre-temps Matthieu est devenu M, avec un premier album Baptême sorti en 1997 Ce virtuose de la guitare en possède une cinquantaine. Côté cinéma, il est l’auteur de la bande originale du film, " Ne le dis à personne " de Guillaume Canet avec laquelle il remporte un César. Il a également joué dans son film " Les petits mouchoirs ". Et enfin au printemps 2015 la famille Chedid décide de réunir leurs multiples talents et de partir en tournée en France en Belgique et au Québec.