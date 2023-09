Pour son ouverture de saison, le Théâtre de Poche à Bruxelles nous invite à entrer dans la dynamique des familles recomposées. A l’écriture et à la mise en scène, Julie Annen compose avec un éventail de témoignages. La parole se libère. Représentations jusqu’au 30 septembre au Théâtre de Poche.

Basé sur une série de témoignages récoltés au sein des familles recomposées, le spectacle relaye les points de frictions, les situations complexes qui peuvent naître entre des personnes qui ne se sont au départ pas choisies et qui sont belles et bien obligées de vivre ensemble.

Parce que c’est un fait. D’une famille à l’autre, les tables du petit-déjeuner sont à géométrie variable et l’équilibre est par moment précaire. Vous n’avez pas choisi de vivre avec les enfants de votre nouveau conjoint et à l’inverse, eux non plus, n’ont pas choisi de vous croiser chaque matin dans l’escalier. Et pourtant, tout ce petit monde se lève. Pendant que les uns tentent de trouver l’harmonie, les autres s’évertuent à semer la discorde. La pièce nous parle de ces rencontres non désirées avec lesquelles chacun doit composer.