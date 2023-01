"Dans la communication, je ne comprends pas ce qu’il se passe", "il faut avoir des certitudes" : le manque de clarté dans le projet d’Anderlecht inquiète

Anderlecht s’est imposé à Seraing ce dimanche et s’est donné de l’air en bas de tableau. Une victoire difficile mais importante pour retrouver de la sérénité pour les Bruxellois. Malgré tout, le plateau de La Tribune est inquiet pour l’avenir des Mauves.

"Je ne sais pas si vous pouvez construire la suite sur une victoire. C’était tellement difficile que je ne sais pas ce que ça peut apporter à ce noyau, à part trois points", s’interroge Cécile De Gernier.

L’ancienne Red Flames est également perplexe sur le transfert de Dreyer, débarqué pour un peu plus de 4 millions : "Je me demande la pertinence que ça a d’acheter un joueur à 4 millions et de vouloir vendre Duranville, Sadiki. Tous ces joueurs annoncés sur le départ, vous allez devoir en garder les trois quarts et finir votre saison avec eux. Dans la communication, je ne comprends pas ce qu’il se passe. Ça ne va pas de brader la moitié de votre noyau, c’est quoi le message ? ""

Pour Nicolas Frutos, le prix payé par Anderlecht n’est pas forcément problématique s’il réalise de bonnes performances et permet aux Bruxellois de redresser la barre : "Je crois que c’est important d’avoir amené un joueur pareil même si le prix payé est peut-être élevé. Je trouve que parfois il faut avoir des certitudes et payer le prix. On ne peut pas tout miser sur les jeunes".

Pour Swann Borsellino, l’important pour les Mauves, c’est retrouver une direction claire et de la suivre : "Il va falloir retrouver un chemin assez clair. Soit on valorise ces jeunes-là et on sait que les résultats vont être en dent de scie, soit il y a une vraie reconstruction qui se fait, mais ce n’est pas 'on dit que Duranville est très fort mais on le vend dix millions après'".