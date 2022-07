Dans la chaleur et les fumées, 16.000 personnes évacuées à cause des feux en Gironde

Par des températures caniculaires, avec 41,2 °C relevé à Arcachon, des vents tournants et sous un ciel devenu gris-jaune, quelque 8000 personnes ont dû quitter les Miquelots et le Pyla-sur-Mer, des quartiers de La Teste-de-Buch, commune de 28.000 habitants très étendue et très boisée où 5000 hectares sont partis en fumée.

Dans l'autre secteur sinistré, à Landiras dans le sud de la Gironde, environ 8000 personnes également ont dû laisser leur foyer derrière eux lundi, dans six communes. Le feu y a déjà dévoré 10.500 hectares de forêt.

"Nous avons évacué lundi autant de gens que lors des six jours précédents", pour un total de 32.000 évacuations préventives à cause de ces feux "qui se répandent", a déclaré la préfète de Gironde Fabienne Buccio.

Cinq campings évacués

Les cinq campings desquels 6000 vacanciers avaient été évacués dans la nuit de mercredi, au pied de la dune du Pilat, "ont brûlé à 90%", a-t-elle ajouté. Le camping de la Dune - Les Flots Bleus, rendu célèbre par les films Camping - a été touché, selon son gérant.

Dans ce secteur de la plus haute d'Europe, un journaliste de l'AFP a entendu de nombreuses explosions, dues à la combustion des bonbonnes de gaz restées dans les campings désertés.

Le zoo évacué

Au zoo du Bassin d'Arcachon, "à la suite de recommandations des autorités, nous allons faire le maximum pour évacuer tous les animaux. Les opérations de mise en caisse pour le transport ont débuté", a déclaré la directrice de l'Association française des parcs zoologiques, Cécile Erny.

"Des vétérinaires et des soigneurs commencent également à arriver de plusieurs parcs zoologiques du territoire avec des véhicules, des caisses de transport et du matériel vétérinaire pour participer à l'évacuation des animaux et veiller à leur sécurité et bien-être", a-t-elle expliqué.