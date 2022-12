Dans la "capitale du vélo en hiver", la neige ne freine pas les cyclistes.

"Je fais du vélo toute l’année. Je n’ai même pas de voiture", déclare Ari Karjalainen, rejoignant son vélo après avoir fait ses courses. En centre-ville, les ranges-vélos encombrés de deux-roues se couvrent de neige tandis que les habitants parcourent la ville emmitouflés sur leur vélo et laissant derrière eux des traînées de vapeur dans leur sillage quand ils respirent l’air froid. "Il suffit d’être bien couvert", répond en plaisantant Mimmi Kähkönen, 22 ans, lorsqu’on lui demande comment elle fait pour faire du vélo par temps glacial.

Pour beaucoup d’habitants de cette ville où pédaler été comme hiver est courant, même le terme de "vélo en hiver" sonne bizarre.Si beaucoup s’équipent de pneus hiver plus larges avec une meilleure adhérence et parfois munis de crampons d’acier, certains se contentent de la même paire de pneus toute l’année. "On a l’habitude de l’hiver, donc on ne considère pas cela comme un défi", déclare Harri Vaarala, un ingénieur routier de la ville d’Oulu.