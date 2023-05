Dans la campagne anglaise, une arche de Noé pour les plantes du monde entier

"L'objectif est de conserver des espèces sauvages à travers les graines pour éviter que ces espèces ne disparaissent à long terme", explique le professeur John Dickie, responsable de ce projet. Ce chercheur de 70 ans suit depuis ses débuts le MSB, inauguré en l'an 2000 pour célébrer le millénaire. Il se trouve à Wakehurst, une antenne du célèbre jardin botanique de Kew Gardens, à l'ouest de Londres. Au total, 2,5 milliards de graines y sont stockées. Elles sont de toutes formes, couleurs, tailles. Elles appartiennent à 40.020 espèces différentes et viennent de 190 pays. Près de 20% de la flore mondiale y est conservée.

La priorité est donnée aux plantes menacées, notamment par le changement climatique. Mais aussi aux plantes endémiques, qui ne peuvent être trouvées que dans une zone géographique spécifique. Celles qui sont utiles aux populations, d'un point médical ou économique, ont aussi leur place.

"Les espèces végétales sont menacées pour plusieurs raisons, (...) surtout la modification de l'utilisation des sols, pour l'agriculture, et, de plus en plus, le changement climatique", explique John Dickie. "Certaines plantes vont s'adapter, d'autres non. (...) Au moins, elles seront ici, plutôt que ne plus exister du tout."