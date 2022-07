Dans la boutique de Liliane, 90 ans, "les culottes de grand-mère, ça n’existe pas !"

"Chaque matin, c’est un renouveau"

C’est le début d’une histoire à succès qui la mènera à gérer avec son mari huit boutiques dans la région, notamment à Charleroi, Binche et Mons. Et puis, les succursales ferment leurs portes, sauf le magasin d’Erquelinnes, où tout a commencé.

Ne lui demandez pas quand elle compte prendre sa retraite, Liliane est heureuse de garder son activité : "Les personnes de mon âge me disent : 'Madame, profitez-en !' Mais qu’est-ce que c’est 'en profiter' ? C’est rester assise dans un fauteuil et attendre que ça tombe tout cuit ? Chaque matin, c’est un renouveau. J’ai envie d’entreprendre de tout. Et la vie passe tellement vite que je ne ferai jamais tout ce que j’avais envie de faire."