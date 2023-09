Dans la baie de Cadix, des salins millénaires retrouvent la lumière

Originaire de Séville, ce paludier de 56 ans a jeté l'ancre dans cette baie ouverte sur l'Atlantique en 2020 après une carrière de photographe. Le fruit d'un coup de foudre pour la région et ses salins, qui l'a poussé à troquer l'appareil photo pour la brouette et le râteau.

"Il a fallu tout apprendre, on partait de zéro", confie le quinquagénaire en racontant s'être formé auprès de l'un des rares maîtres saliniers encore actif dans la région avec des incursions au Portugal puis en France "pour découvrir d'autres techniques".

Un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits : avec son épouse et ses deux salariés, De Lamadrid a produit l'an dernier 30 tonnes de sel de mer vierge et 3 tonnes de fleur de sel, dont la commercialisation a débuté voilà quelques semaines, avec un premier envoi au Japon. "On récolte tout à la main, de façon artisanale", insiste le Sévillan, décidé à redonner du lustre à ce produit indissociable de l'histoire de Cadix.

Construits il y a près de 3000 ans par les Phéniciens, qui contrôlaient le commerce du sel dans les pays méditerranéens, les marais salants ont longtemps assuré la richesse de cette province du sud de l'Andalousie, connue pour sa lumière éclatante.